Yüz felci geçiren Justin Bieber, son durumu hakkında konuştu: Biliyorum bu fırtına geçecek, İsa yanımda - Son Dakika
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Yüz felci geçiren Justin Bieber, son durumu hakkında konuştu: Biliyorum bu fırtına geçecek, İsa yanımda

14.06.2022 11:40

Ramsay Hunt Sendromu ile mücadele eden dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, yüz felci geçirdi. Yaşadığı zorlu günler hakkında açıklama yapan Biber, Yaşadıklarını "Korkunç fırtına" olarak tanımladı ve sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Şarkılarıyla dünya çapında ün yapan 28 yaşındaki Justin Bieber, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir video yayınlarak Ramsay Hunt Sendromu'na yakalandığını duyurdu. Yüz felci geçirdiği için konserlerini iptal eden şarkıcı, son durumu hakkında bilgi verdi.

"HER GÜN DAHA İYİYE GİDİYORUM"

Yaşadıklarını "korkunç fırtına" olarak tanımlayan 28 yaşındaki ünlü isim, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda eşi Hailey Bieber'e teşekkür ederek "Nasıl hissettiğimi biraz paylaşmak istedim. Her gün daha iyiye gidiyorum. Tüm bu rahatsızlıklara rağmen beni tasarlayan ve beni tanıyan da teselli buldum. Kimsenin bilmesini istemediğim en karanlık yönlerimi biliyor ve beni sürekli sevgi dolu kollarına kabul ediyor. Bu bakış açısı, karşı karşıya olduğum bu korkunç fırtınada bana huzur verdi. Biliyorum bu fırtına geçecek ama bu arada İsa yanımda" dedi.

Yüz felci geçiren Justin Bieber, sağlık durumu hakkında bilgi verdi: Her gün daha iyiye gidiyorum
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Son Dakika Magazin Yüz felci geçiren Justin Bieber, son durumu hakkında konuştu: Biliyorum bu fırtına geçecek, İsa yanımda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüz felci geçiren Justin Bieber, son durumu hakkında konuştu: Biliyorum bu fırtına geçecek, İsa yanımda - Son Dakika
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