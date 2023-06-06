Ödül töreninde gergin dakikalar! Cem Yılmaz geldiği için röportajı yarıda kesilen Zerrin Özer ateş püskürdü: Akıllı olacaksınız - Son Dakika
Üye Girişi

Ödül töreninde gergin dakikalar! Cem Yılmaz geldiği için röportajı yarıda kesilen Zerrin Özer ateş püskürdü: Akıllı olacaksınız

06.06.2023 12:07

Dün akşam düzenlenen bir ödül törenine katılan Zerrin Özer, kendisiyle röportaj yapan basın mensuplarının Cem Yılmaz'ın geldiğini öğrenince sohbeti yarıda kestiklerini iddia etti. Yılmaz'ın röportajını yarıda kesen Özer, "Saygılı olacaksınız, akıllı olacaksınız" diyerek muhabirlere tepki gösterdi.

PowerTürk Müzik Ödülleri dün akşam yapılan törenle sahiplerini buldu. Ünlü akınının yaşandığı törende Cem Yılmaz geldiği iddiasıyla röportajı yarıda kesilen Zerrin Özer, basın mensuplarına sitem etti.

"SAYGILI OLACAKSINIZ, AKILLI OLACAKSINIZ"

Cem Yılmaz ile basın mensuplarının röportaj yaptığı esnada araya giren usta sanatçı Zerrin Özer, komedyene selam verdikten sonra basın mensuplarına veryansın etti. Kendi röportajının yarıda kesildiğini iddia eden Özer, "Ben bir şey söylemek istiyorum, hepinize... Siz geliyorsunuz diye röportaj yapıyordu benimle, bırakıp gittiler. Saygılı olacaksınız, akıllı olacaksınız!" diye bağırdı. Araya giren basın mensupları bir yanlışlık olduğunu kendisiyle röportaj yapıldığını söylese de Özer'in siniri geçmedi. Cem Yılmaz da o anlarda neye uğradığı şaşırdı.

Ödül töreninde gergin anlar! Cem Yılmaz geldiği için röportajı yarıda kesilen Zerrin Özer öfke kustu: Akıllı olacaksınız
Ödül töreninde gergin anlar! Cem Yılmaz geldiği için röportajı yarıda kesilen Zerrin Özer öfke kustu: Akıllı olacaksınız
YORUMLAR (1)
  • Ali Kublay: Al birini vur ötekine körler sağırlar birbirini ağırlar Cevap Yaz 14 7 Yayından Kaldır
500
Ödül vermek için Mabel Matiz'i çağıran Cem Yılmaz, Nihat Doğan esprisiyle kahkahaya boğdu Ödül vermek için Mabel Matiz'i çağıran Cem Yılmaz, Nihat Doğan esprisiyle kahkahaya boğdu

Zerrin Özer, Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ödül töreninde gergin dakikalar! Cem Yılmaz geldiği için röportajı yarıda kesilen Zerrin Özer ateş püskürdü: Akıllı olacaksınız - Son Dakika


Son Dakika
00:20 Motorine büyük zam geliyor: 1 lira 36 kuruş
00:16 Araç sahiplerinin keyfi kaçacak! Motorine büyük zam
00:10 Sinan Oğan'dan çok konuşulacak Ümit Özdağ çıkışı: AK Parti'den bakanlık talep etti, karşılanmayınca destek vermedi
00:06 Sinan Oğan'dan çok konuşulacak Ümit Özdağ çıkışı: AK Parti'den bakanlık talep etti, karşılanmayınca destek vermedi
23:52 Meksika'da Metro İstasyonunda Çalışan Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
23:51 Meksika'da metro raylarına düşen görevli elektrik akımına kapılarak öldü
23:49 Fenerbahçe, sezonu kupayla tamamlamak istiyor
23:44 Fenerbahçe'nin 2 yıldızı finalde yok! Maç yerine düğünde oynayacaklar
23:32 HÜDA PAR'dan Selahattin Demirtaş'ın çağrısına yanıt: Bazı şartlar gerçekleşirse belki o eli tutarız
23:28 HÜDA PAR'dan Demirtaş'ın çağrısına yanıt: Bazı şartlar gerçekleşirse belki o eli tutarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2023 01:40:48. #1.12#
SON DAKİKA: Ödül töreninde gergin dakikalar! Cem Yılmaz geldiği için röportajı yarıda kesilen Zerrin Özer ateş püskürdü: Akıllı olacaksınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement