Kobra Murat, Zeynep Bastık'ın doğum günü partisinden büyük kazanç elde etti - Son Dakika
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Kobra Murat, Zeynep Bastık'ın doğum günü partisinden büyük kazanç elde etti

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Kobra Murat, Zeynep Bastık'ın doğum günü partisinde sahneye çıkarak büyük bir kazanç elde ettiğini söyledi. Murat, partinin kendisine iş kapısı açtığını ve artık daha yüksek ücretlerle davetlere katıldığını belirtti.

29.04.2024 13:40  Güncelleme: 13:48
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Gösterişli hayatı ve altına yaptığı yatırımlarla sık sık adından söz ettiren Kobra Murat, geçtiğimiz aylarda başarılı şarkıcı Zeynep Bastık'ın doğum gününde sahneye çıktı. Bastık'ın partisinden çok para kazandığını söyleyen Murat, "Bu parti bana iş kapısı açtı" dedi.

"BU PARTİ BANA İŞ KAPISI AÇTI"

TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk olan Kobra Murat, Zeynep Bastık'ın iş teklifinden önce hiç tanımadığından bahsederek şunları söyledi: "Partide olan herkes pırlanta gibiydi. Ben normalin iki katı, üç katı para istedim. Bulgaristan'dan geldim aşırı yorgundum. Parti için bana 80 bin lira para verdiler. Ben partinin başından sonuna kadar şarkı söyleyip dans ettim. Ben işlere genelde 20 bin- 30 bin- 40 bin liraya gidiyorum. Bu parti bana iş kapısı açtı. Bunu gören sosyete aynısını istiyor. 'Zeynep Bastık gibi benim yeğenimin de doğum gününü kutlar mısın' diyorlar" dedi.

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Zeynep Bastık, Kobra Murat, Doğum Günü, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kobra Murat, Zeynep Bastık'ın doğum günü partisinden büyük kazanç elde etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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