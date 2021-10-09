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Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu - Son Dakika

Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu

09.10.2021 15:15

Temmuz ayında evlenen Zeynep Bastık'ın meslektaşı Edis ile samimi dansı sosyal medyayı salladı. Birçok kullanıcı, Bastık'a "Sen evlisin" gibi yorumlar yaptı.

Son zamanlarda çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Zeynep Bastık, geçtiğimiz temmuz ayında bir süredir birlikte olduğu reklamcı ve menajer Tolga Akış ile evlendi. Bir partiye katılan Bastık'ın arkadaşı Edis ile dansı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

SAMİMİ ŞEKİLDE DANS ETTİLER

Önceki gün bir partiye katılan Zeynep Bastık ve yakın arkadaşı Edis, Marlan Brando şarkısında adeta kendinden geçti. Kendilerini şarkının ritmine kaptıran ikili, samimi bir şekilde dans etti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ünlü isimlerin dans ettiği video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların ikiye bölündüğü video için "Sen evlisin bu dans hoş olmamış" ve "Gayet normal bir görüntü" yorumları yapıldı.

İşte Zeynep Bastık ve Edis'in dansı için yapılan bazı yorumlar...

Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu

Zeynep Bastık, Tolga Akış, Medya, Edis, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu - Son Dakika Magazin


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