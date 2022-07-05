Ziynet Sali, Karamürsel'in kurtuluş gününe coşku kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Ziynet Sali, Karamürsel'in kurtuluş gününe coşku kattı

05.07.2022 12:24
Ziynet Sali, Karamürsel'in kurtuluş gününe coşku kattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaz etkinlikleri çerçevesinde sahne alan sanatçı Ziynet Sali, Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılına coşku kattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaz etkinlikleri çerçevesinde sahne alan sanatçı Ziynet Sali, Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılına coşku kattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, yaz etkinlikleri Ziynet Sali konseriyle devam etti. Sevilen sanatçı birbirinden güzel şarkılarını Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı çerçevesinde Kocaelililer için seslendirdi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı konserde Ziynet Sali şarkılarıyla Karamürsel Kordon Sahili'ni adeta salladı. Konseri vatandaşlarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve eşi ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal da izledi. Alkışlar ve yoğun sevgi seli altında sahneye çıkan Ziynet Sali konsere, "Efkarım Var" şarkısıyla başladı. Şarkısını sevenlerinin coşkulu katılımıyla tamamlayan Sali, "Siz değil ben sizleri alkışlıyorum. Çok güzelsin Kocaeli" dedi.

Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünü kutlayan Başkan Büyükakın, "Bizlere kurtuluş günümüzü armağan eden başka Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına ve şehitlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Eğer biz bugün coşkuyla bir aradaysak bu öncelikle ceddimizin ardından da bugün sınır boylarında bizler için nöbet tutan Mehmetçiklerimizin sayesindedir. Karamürsel'imizin kurtuluş gününü bir kez daha kutluyorum. Sizleri de eğlenmek üzere değerli sanatçımızla bırakıyorum, iyi eğlenceler" dedi.

Sanatçı Ziynet Sali ise Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünü kutlayarak, kendisini böylesine anlamlı bir günde Kocaelililerle buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a teşekkür etti.

"Tüm şarkılarımda benimlesiniz"

Konuşmaların ardından Ziynet Sali yeni ve eski albümünden oluşan repertuarla konserine devam etti. Tüm şarkılarını kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle birlikte seslendiren Sali, "Muhteşemsiniz. Tüm şarkılarımda benimlesiniz. Ne mutlu bana. İyi ki buradayım dedi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı İZMİT KÖRFEZİ YOSUNLARLA KAPLANDI İZMİT KÖRFEZİ YOSUNLARLA KAPLANDI
Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ziynet Sali, Karamürsel, Kocaeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ziynet Sali, Karamürsel'in kurtuluş gününe coşku kattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:23 Hindistan'da aldatıldığını öğrenen adam, karısının sırtına binip köyde gezdi!
12:04 Sarallar operasyonu! Necati Şaşmaz ve Sinan Engin başta olmak üzere çok sayıda ünlü emniyete çağrıldı
12:03 Kurban Bayramı öncesinde fenomen oldu! 130 kilo ağırlığındaki Koç Pablo, 8 bin TL'den alıcısını bekliyor
12:02 İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi
11:49 Mine Tugay, "Neden hep yalnızsın?" sorusunu cevapladı: Yalnız değilim, özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum
11:48 Fatih Terim'den olay racon! Kebapçı Selahattin ile dövüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısında üstünü çıkardı
11:23 Tiryakileri üzen gelişme! Çay fiyatlarına zam geldi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
11:07 İngiliz basınından Erdoğan yorumu: Diğer NATO üyelerine şantaj yapıyor ama onun da zayıf noktaları var
10:50 Ünlü boksör çenesi kırılmasına rağmen müsabakayı kazandı! 2 ay sıvıyla beslenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 12:31:22. #1.12#
SON DAKİKA: Ziynet Sali, Karamürsel'in kurtuluş gününe coşku kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement