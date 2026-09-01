2026 EKPSS Tercih Tarihi Belli Değil, Engelli Memur Adayları Kadrolar İçin ÖSYM'nin Takvimini Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 EKPSS Tercih Tarihi Belli Değil, Engelli Memur Adayları Kadrolar İçin ÖSYM'nin Takvimini Bekliyor

2026 EKPSS Tercih Tarihi Belli Değil, Engelli Memur Adayları Kadrolar İçin ÖSYM\'nin Takvimini Bekliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM tarafından yapılan 2026-EKPSS sonrasında gözler tercih takvimine çevrildi. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadroların yer alacağı tercih kılavuzunun yayımlanması beklenirken, adaylar başvuru tarihlerinin açıklanmasını merakla bekliyor.

EKPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı, 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ardından kamuya atanmayı bekleyen adayların gündeminde. ÖSYM tarafından yapılan 2026-EKPSS sonrasında gözler tercih takvimi ve engelli memur alımı başvuru tarihlerine çevrildi.

Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolar belli olacak. Şu ana kadar EKPSS tercih takvimi 2026 açıklanmadı; adaylar, tercihlerin ne zaman başlayacağına ilişkin son durumu merakla bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

EKPSS, Memur, ÖSYM, Son Dakika

Son Dakika Memur 2026 EKPSS Tercih Tarihi Belli Değil, Engelli Memur Adayları Kadrolar İçin ÖSYM'nin Takvimini Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
Özgür Özel partisinin bütçesini açıkladı İşte 38 günde toplanan para Özgür Özel partisinin bütçesini açıkladı! İşte 38 günde toplanan para
Girne faciasının kahramanı Tam 100 kişiyi kurtardı Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı
Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti
Jandarmanın dikkati, emekli öğretmeni son anda kurtardı: Az daha tüm birikimini kaptırıyordu Jandarmanın dikkati, emekli öğretmeni son anda kurtardı: Az daha tüm birikimini kaptırıyordu
İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu tutuklandı Suçlamanın detayı belli oldu İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu tutuklandı! Suçlamanın detayı belli oldu

13:43
Bombalar peş peşe patlıyor Galatasaray’dan saat başı transfer
Bombalar peş peşe patlıyor! Galatasaray'dan saat başı transfer
13:33
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde zirvede, ama kötü anlamda
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde zirvede, ama kötü anlamda
13:11
Togg’da büyük değişim iddiası 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
13:10
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran “Grup halinde cinsel ilişki“ iddiası
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran "Grup halinde cinsel ilişki" iddiası
13:08
Dünya o hareketini konuşuyor Arda Güler’in ne yaptığını sadece Türkler anladı
Dünya o hareketini konuşuyor! Arda Güler'in ne yaptığını sadece Türkler anladı
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay’da dünyaya seslendi İsrail’e özel vurgu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 13:58:01. #7.13#
SON DAKİKA: 2026 EKPSS Tercih Tarihi Belli Değil, Engelli Memur Adayları Kadrolar İçin ÖSYM'nin Takvimini Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement