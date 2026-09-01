2026 EKPSS yerleştirme tercih takvimi hâlâ açıklanmadı: 12 Mayıs'ta ilan edilen sonuçlarla adaylar ne zaman tercih verecek? - Son Dakika
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2026 EKPSS yerleştirme tercih takvimi hâlâ açıklanmadı: 12 Mayıs'ta ilan edilen sonuçlarla adaylar ne zaman tercih verecek?

2026 EKPSS yerleştirme tercih takvimi hâlâ açıklanmadı: 12 Mayıs\'ta ilan edilen sonuçlarla adaylar ne zaman tercih verecek?
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2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 19 Nisan'da yapıldı ve sonuçlar ÖSYM tarafından 12 Mayıs 2026'da ilan edildi. Ancak 1 Eylül 2026 itibarıyla ÖSYM'nin duyuruları arasında bu puanlarla yapılacak yerleştirmelere ilişkin tercih başlangıç ve bitiş tarihleri henüz bulunmuyor. Adayların tercih işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapması beklenirken, kamu kurumlarının kadro ve kontenjan koşullarının yer alacağı kılavuzun yayımlanması için resmi açıklama takip edilmeli.

2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 19 Nisan'da yapıldı ve sonuçlar ÖSYM tarafından 12 Mayıs 2026'da ilan edildi. 1 Eylül 2026 itibarıyla ÖSYM'nin EKPSS duyuruları arasında, bu sınav puanlarıyla yapılacak yerleştirmelere ilişkin tercih başlangıç ve bitiş tarihleri bulunmuyor.

Adayların tercih işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapması bekleniyor. Yerleştirme dönemi başladığında kamu kurumlarının kadro, kontenjan, öğrenim ve nitelik koşulları tercih kılavuzunda yer alacak. ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklama ve yayımlanacak kılavuzun takip edilmesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur 2026 EKPSS yerleştirme tercih takvimi hâlâ açıklanmadı: 12 Mayıs'ta ilan edilen sonuçlarla adaylar ne zaman tercih verecek? - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2026 EKPSS yerleştirme tercih takvimi hâlâ açıklanmadı: 12 Mayıs'ta ilan edilen sonuçlarla adaylar ne zaman tercih verecek? - Son Dakika
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