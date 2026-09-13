2026 KPSS Alan Bilgisi ilk oturumu bugün sona erdi, 201 bin 203 aday başvurdu - Son Dakika
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2026 KPSS Alan Bilgisi ilk oturumu bugün sona erdi, 201 bin 203 aday başvurdu

2026 KPSS Alan Bilgisi ilk oturumu bugün sona erdi, 201 bin 203 aday başvurdu
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ÖSYM'nin düzenlediği 2026-KPSS Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de yapılıyor ve ilk oturum bugün saat 12.45'te sona erecek. Sınavlara 201 bin 203 aday başvurdu; sınavlar 30 il ve 35 merkezde, 7 bin 274 salonda gerçekleştiriliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026- KPSS Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. İlk oturum bugün saat 12.45'te sona erecek.

Sınavlara toplam 201 bin 203 aday başvurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un verdiği bilgiye göre birinci oturuma 56 bin 575, ikinci oturuma 84 bin 944, üçüncü oturuma ise 59 bin 684 aday katılıyor.

Sınavlar 30 il ve 35 sınav merkezinde, 483 bina ve 7 bin 274 salonda yapılıyor. Toplam 25 bin 551 görevli ve 3 bin 26 emniyet görevlisi sahada yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Eylül, Memur, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur 2026 KPSS Alan Bilgisi ilk oturumu bugün sona erdi, 201 bin 203 aday başvurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2026 KPSS Alan Bilgisi ilk oturumu bugün sona erdi, 201 bin 203 aday başvurdu - Son Dakika
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