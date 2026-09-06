2026 KPSS Alan Bilgisi sınavları 12 ve 13 Eylül'de, sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak - Son Dakika
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2026 KPSS Alan Bilgisi sınavları 12 ve 13 Eylül'de, sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak

2026 KPSS Alan Bilgisi sınavları 12 ve 13 Eylül\'de, sonuçlar 7 Ekim\'de açıklanacak
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ÖSYM'nin takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Alan Bilgisi oturumları 12 ve 13 Eylül'de yapılacak; adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek, sonuç belgeleri postalanmayacak.

ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre, 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Bugün uygulanan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından Alan Bilgisi sınavları 12 ve 13 Eylül 2026'da yapılacak. Değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra sonuçlar ilan edilecek.

Adaylar sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifresi veya e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapılarak sonuçlara anında ulaşılabilecek. Sınav sonuç belgesi fiziki olarak postalanmayacak; sistem üzerindeki ilan tebliğ niteliği taşıyacak.

2026 KPSS Lisans kapsamında Alan Bilgisi oturumları 12 ve 13 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu tüm adaylar için zorunlu olacak; Alan Bilgisi testlerine başvuru sırasında tercih edilen oturumlara göre katılım sağlanacak. Sonuçlar, değerlendirme süreci bittikten sonra belirlenen tarihte açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Eylül, Memur, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur 2026 KPSS Alan Bilgisi sınavları 12 ve 13 Eylül'de, sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2026 KPSS Alan Bilgisi sınavları 12 ve 13 Eylül'de, sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak - Son Dakika
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