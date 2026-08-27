2026 KPSS Başvuruları Başladı - Son Dakika
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2026 KPSS Başvuruları Başladı

2026 KPSS Başvuruları Başladı
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2026 KPSS ortaöğretim başvuruları bugün başladı, son tarih 8 Eylül. Sınav 25 Ekim'de.

Lise ve dengi okul mezunlarının katılacağı 2026 yılı KPSS ortaöğretim başvuruları bugün itibarıyla başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular 8 Eylül'de sona erecek.

Başvuru işlemleri elektronik ortamda yapılacak. Adaylar, ÖSYM başvuru merkezlerinden veya https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Ortaöğretim mezunlarının katılacağı 2026-KPSS ise 25 Ekim'de yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Eylül, Memur, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur 2026 KPSS Başvuruları Başladı - Son Dakika

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