2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de tamamlandı
A Grubu kadrolara atanmak isteyen adaylar 12-13 Eylül'de Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi gibi alanlarda sınava girdi. Sınavın ardından adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanmasını bekliyor.
2026- KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. A Grubu kadrolara atanmak isteyen yüz binlerce aday, Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi gibi farklı alanlarda sınava katıldı.
Sınavın sona ermesinin ardından adaylar, soru kitapçığı ile cevap anahtarının yayımlanmasını beklemeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
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