2026 KPSS Lisans'ta Adaylar Memurluk ve A Grubu Kadrolar İçin Puan Heyecanı Yaşıyor - Son Dakika
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2026 KPSS Lisans'ta Adaylar Memurluk ve A Grubu Kadrolar İçin Puan Heyecanı Yaşıyor

2026 KPSS Lisans\'ta Adaylar Memurluk ve A Grubu Kadrolar İçin Puan Heyecanı Yaşıyor
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2026 KPSS Lisans sınavının Genel Kültür-Genel Yetenek ve Alan Bilgisi oturumlarına katılan yüz binlerce aday, memurluk ve A Grubu kadrolara yerleşmek için puan heyecanı yaşıyor. ÖSYM'nin değerlendirme sürecini başlatması beklenirken adaylar sonuç açıklama takvimini yakından izliyor.

2026 KPSS Lisans sınavının Genel Kültür-Genel Yetenek ve Alan Bilgisi oturumlarına katılan yüz binlerce aday, memurluk ile A Grubu kadrolara yerleşmek için puan heyecanı yaşıyor. Sınavın ardından adayların gündeminde sonuç tarihi öne çıktı.

ÖSYM'nin değerlendirme sürecini başlatması beklenirken, adaylar bir yandan sınav sorularının kolaylık ve zorluk seviyesini tartışıyor, diğer yandan sonuç açıklama takvimini yakından izliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Memur, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur 2026 KPSS Lisans'ta Adaylar Memurluk ve A Grubu Kadrolar İçin Puan Heyecanı Yaşıyor - Son Dakika

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