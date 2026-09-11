2026 KPSS Ön Lisans sınavı Ekim ayının ilk haftasında uygulanacak

İki yılda bir düzenlenen KPSS Ön Lisans sınavı bu yıl yapılacak. Ekim ayının ilk haftasında uygulanacak sınav öncesi sınav giriş belgeleri gündemde.

Adaylar, "2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. Sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını ve sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını takip ediyor.