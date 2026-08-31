2026 KPSS Sınav Tarihleri Açıklandı - Son Dakika
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2026 KPSS Sınav Tarihleri Açıklandı

2026 KPSS Sınav Tarihleri Açıklandı
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KPSS Lisans sınavı 6 Eylül 2026'da başlayacak; giriş belgeleri ÖSYM üzerinden alınabiliyor.

KPSS Lisans için sınav günü yaklaşırken adayların gündemi sınav tarihleri ve giriş belgelerine çevrildi. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2026 KPSS süreci, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başlayacak, ardından Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek. Sınav merkezleri ve adayların hangi binada sınava gireceğini gösteren belgeler de erişime açıldı.

KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar bu oturumda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde ter dökecek. Alan Bilgisi oturumlarının ilk günü 12 Eylül 2026'da, ikinci günü ise 13 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek.

Sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabiliyor. Belgede adayın sınava gireceği bina, salon ve sınav yeri bilgileri yer alıyor. Adayların sınav günü sorun yaşamamak için belirtilen sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Eylül, Memur, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur 2026 KPSS Sınav Tarihleri Açıklandı - Son Dakika

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