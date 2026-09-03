Ağustos enflasyonu yüzde 1,84 çıktı, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin iki aylık zammı yüzde 3,65 oldu - Son Dakika
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Ağustos enflasyonu yüzde 1,84 çıktı, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin iki aylık zammı yüzde 3,65 oldu

Ağustos enflasyonu yüzde 1,84 çıktı, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin iki aylık zammı yüzde 3,65 oldu
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TÜİK, ağustos ayı enflasyonunu yüzde 1,84 olarak açıkladı. Bu veriyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ve ağustos için kümülatif enflasyonla birlikte yüzde 3,65 oranında zammı şimdiden hak etti. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının üzerinde enflasyon farkı için iki aylık verinin yüzde 3,23 daha artmasını bekliyor.

TÜİK, ağustos ayı enflasyonunu yüzde 1,84 olarak açıkladı. Bu veri, 2027 yılının ilk yarısında hesaplara yansıyacak ocak ayı maaş zamları için ilk tabloyu netleştirdi. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi gözünü iki aylık enflasyon farkına çevirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ve ağustos aylarına ait kümülatif enflasyonla birlikte yüzde 3,65 oranında zammı şimdiden hak etti. Bu oran, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileriyle birikimli olarak artmaya devam edecek.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı olan yüzde 7'nin üzerinde enflasyon gerçekleşirse enflasyon farkı alabilecek. İki aylık enflasyon yüzde 3,65 olduğundan, enflasyon farkı için yüzde 3,23 oranında ek bir enflasyon daha gerekiyor. Maaş artışları, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının toplanmasıyla hesaplanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur Ağustos enflasyonu yüzde 1,84 çıktı, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin iki aylık zammı yüzde 3,65 oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağustos enflasyonu yüzde 1,84 çıktı, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin iki aylık zammı yüzde 3,65 oldu - Son Dakika
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