Bahçelievler'de Okul Güvenliği Projesi - Son Dakika
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Bahçelievler'de Okul Güvenliği Projesi

Bahçelievler\'de Okul Güvenliği Projesi
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Bahçelievler, 82 okulda güvenlik personeli istihdam edecek, 3000 aday başvurdu.

Bahçelievler Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bahçelievler Kaymakamlığı iş birliğiyle okullarda güvenliği artırmak amacıyla bir proje başlattı. Proje kapsamında ilçedeki 82 devlet okulunda 82 güvenlik personeli bahçe görevlisi olarak istihdam edilecek. Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde yapılan iş görüşmelerine 18 yaşından büyük yaklaşık 3 bin aday başvurdu.

Görüşmelerde adayların okullar için uygunluğu değerlendirildi. Emekli olmama şartı aranırken, çalışma saatleri haftada 5 gün 45 saat olarak belirlendi. Güvenlik sertifikası olan adaylara öncelik verileceği açıklandı. İlk kez Bahçelievler Belediyesi tarafından uygulanan projenin, okul güvenliği konusunda öncü olması hedefleniyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Bahattin Özdemir, 82 okulda personel istihdam edileceğini belirterek, "Bugün 3 bin başvuru var. Bu projeye destek vermekten ötürü çok mutluyuz" dedi. Ayrıca okullarda temizlik görevlisi personelin de bulunduğunu, tuvalet temizliğinin belediye tarafından yürütüldüğünü söyledi. Güvenlik adaylarından Muhammet Mustafa Özgüngör, her okulda özel güvenlik olması gerektiğini düşündüğünü; Ayşe Doğan ise mesleğine dönmek istediğini ve kendi ayakları üzerinde durarak çalışmak zorunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur Bahçelievler'de Okul Güvenliği Projesi - Son Dakika

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