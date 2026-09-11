Danıştay, Doğuş Üniversitesi'nden KHK ile ihraç edilen akademisyenin işe iadesini onadı
Prof. Dr. Serdar M. Değirmencioğlu'nun KHK ile kamu görevinden ihraç işlemi, Danıştay 5. Dairesi'nin kararıyla hukuken sona erdi. Daire, işe iade ve KHK iptal kararını oyçokluğuyla onayarak davalı idarenin temyiz talebini reddetti.
Danıştay 5. Dairesi, 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisini imzaladığı için Nisan 2026'da Doğuş Üniversitesindeki işinden çıkarılan ve KHK listesine eklenerek kamu görevinden ihraç edilen Prof. Dr. Serdar M. Değirmencioğlu'nun işe iade ve KHK iptal kararını oyçokluğuyla onadı.
24 Mart 2026'da alınan ve UYAP'a yüklenen kararla, davalı idarenin temyiz talebi reddedildi. Böylece KHK ihraç işlemi hukuken tamamen sonlandırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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