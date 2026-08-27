Hafta Sonu Sınav Programı Açıklandı

Hafta sonu sınav olup olmadığı, 29-30 Ağustos 2026 tarihli sınav takvimini araştıran adayların gündeminde. Yakın dönemde sınavı olan adaylar, hafta sonu hangi sınavların yapıldığını merak ediyor.

KPSS lisans sınavının bu hafta yapılıp yapılmayacağı da sorular arasında. İşte hafta sonu sınav programı ve 29-30 Ağustos 2026 sınav takvimi.