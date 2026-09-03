İŞKUR TYP kura çekimleri Eylül'de yapılacak - Son Dakika
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İŞKUR TYP kura çekimleri Eylül'de yapılacak

İŞKUR TYP kura çekimleri Eylül\'de yapılacak
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İŞKUR Toplum Yararına Program kapsamında Hatay, İstanbul ve Akçakoca'da görevlendirilecek personel için kura çekimleri Eylül ayının ilk haftasında yapılacak. Başvurular tamamlandı; sonuçlar il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden duyurulacak.

İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Hatay, İstanbul ve Akçakoca'da görevlendirilecek personeller için başvuru süreci tamamlandı. Adaylar, kura çekimlerinin yapılacağı tarihlere ve sonuçların açıklanacağı resmi kanallara odaklandı. Her üç bölgede de kura işlemlerinin Eylül ayının ilk haftasında yapılması planlanıyor.

Hatay'da bahçe görevlisi ile acil durum ve acil durum önleyici destek alanlarında görevlendirme yapılacak. Başvurular 27-31 Ağustos tarihleri arasında alındı. Kura çekimlerinin 1-4 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Kura sonrasında noter onayının ardından asil ve yedek listelerin Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sitesinden duyurulması öngörülüyor.

İstanbul'da ise TYP kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların fiziki ortamlarının iyileştirilmesi için çevre düzenlemesi, temizlik, bakım ve destek hizmetlerinde görevlendirilmek üzere personel alınacak. Program İstanbul'un 39 ilçesini kapsıyor. Seçim süreci 2 Eylül 2026 saat 10.00'da başlayacak ve 4 Eylül 2026 saat 17.00'ye kadar sürecek. Görevlendirilecek personelin 9 ay çalışması planlanıyor. Sonuçların, başvuru yapılan ilçenin milli eğitim müdürlüğü tarafından duyurulması bekleniyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ise TYP kapsamında okullarda görevlendirilmek üzere 72 kişilik kontenjan ayrıldı. Bu kontenjanın 57'si temizlik personeli, 15'i ise bahçe görevlisi olarak belirlendi. Kura sonuçlarının Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akçakoca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak duyurularla açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur İŞKUR TYP kura çekimleri Eylül'de yapılacak - Son Dakika

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