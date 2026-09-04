KASK üyeleri TÜİK önünde eylem yaptı, enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu - Son Dakika
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KASK üyeleri TÜİK önünde eylem yaptı, enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu

KASK üyeleri TÜİK önünde eylem yaptı, enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu
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KASK çatısı altında birleşen sendika üyeleri, TÜİK önünde basın açıklaması yaparak Ağustos ayı enflasyon verilerine tepki gösterdi. Sendika yöneticileri, açıklanan rakamların vatandaşın yaşam maliyetini yansıtmadığını belirterek enflasyon farkının maaşlara yansıtılması için TBMM'ye çağrıda bulundu.

Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu (KASK) çatısı altında birleşen sendika üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde basın açıklaması yaparak Ağustos ayı enflasyon verilerine tepki gösterdi. ÜNİPERSEN ve HEP-SEN üyelerinin de katıldığı eylemde, TÜİK'in açıkladığı yüzde 1,84'lik enflasyon oranının vatandaşın gerçek yaşam maliyetini yansıtmadığı öne sürüldü.

HEP-SEN Kurucu Genel Sekreteri ve KASK Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aldemir, ENAG'ın enflasyonu yüzde 2,24 olarak açıkladığını hatırlatarak iki kurumun verileri arasındaki farkın güven sorunu yarattığını söyledi. Aldemir, yoksulluk sınırının 120 bin 235 TL'yi aştığını, 27 milyon vatandaşın sosyal yardımlara bağımlı hale geldiğini, ortalama kira bedelinin Türkiye'de 28 bin 402 TL, İstanbul'da 40 bin TL olduğunu ve gıda fiyatlarının Eylül 2021'den bu yana yüzde 733 arttığını, bu oranın dünya ortalamasının çok üzerinde bulunduğunu aktardı.

ÜNİPERSEN Genel Başkanı ve KASK Genel Sekreteri İbrahim Güzel, enflasyon farkının doğrudan maaşlara yansıtılacağı yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini belirterek TBMM'ye çağrıda bulundu. Güzel, sekiz dönemdir yapılan toplu sözleşmelerde memurun kaybettiğini, dokuzuncu dönemde kaybetmek istemediklerini ve masaya yumruklarını vuracaklarını söyledi.

KASK Genel Başkan Yardımcısı Uğur Şen, açıklanan rakamların sokaktaki gerçeklerle uyuşmadığını ifade ederek, "Açıkladığın rakamlarda samimiysen market aç, alışverişi senden yapalım" dedi. KASK ve HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek de memurların 'sarı sendikalara' hür iradeleriyle üye olmadıklarını iddia etti. Eylem, sendika üyelerinin TÜİK binası önüne hesap makineleri bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu, Sendika, Ağustos, Ekonomi, Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur KASK üyeleri TÜİK önünde eylem yaptı, enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu - Son Dakika

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