KKTC'de Bayındırlık Bakanlığı'nda üst düzey görevden almalar ve yeni atama
KKTC Resmi Gazetesi'nde yayımlanan kararname ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk ile iki bakanlık müdürü görevden alındı. Müsteşarlığa Murat Salel atanırken, görevden almaların Girne açıklarındaki deniz kazasıyla ilişkili olduğu belirtiliyor.
KKTC Resmi Gazetesi'nin 4 Eylül 2026 tarihli özel sayısında yayımlanan kararname ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, 5 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere görevinden alındı. Öztürk'ün yerine aynı tarihten itibaren Murat Salel atandı.
Kararnameler kapsamında Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğluları da görevden alındı. Bu iki isim için herhangi bir yeni atama kararı yayımlanmadı. Görevden almaların, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasıyla ilişkili olduğu belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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