KPSS'de adaylara kalem, silgi ve kalemtıraşı ÖSYM verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KPSS'de adaylara kalem, silgi ve kalemtıraşı ÖSYM verecek

KPSS\'de adaylara kalem, silgi ve kalemtıraşı ÖSYM verecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM, 2026 KPSS oturumlarında adayların masalarına 2 kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şekerden oluşan şeffaf paket koyacak. Adayların sınava kendi kırtasiye malzemeleriyle gelmesine gerek yok; sınava giriş belgesi, kimlik ve etiketsiz su şişesi dışındaki kişisel eşyalar binaya alınmayacak.

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS oturumlarına katılacak adaylar, sınav salonuna yanlarında kalem, silgi ve kalemtıraş getirip getirmeyeceklerini merak ediyor. Sınav güvenlik kuralları ve binaya sokulması yasak olan eşyalar rehberi yayımlandı. ÖSYM, sınav uygulamalarında adaylara gerekli kırtasiye malzemelerini sağlıyor. Bu nedenle adayların sınava kendi kalem, silgi veya kalemtıraşlarıyla gelmemesi gerekiyor.

Sınav başlamadan önce adayların masalarında ihtiyaç duyacakları temel kırtasiye malzemeleri hazır bulunduruluyor. 2026 KPSS'de adayların kullanması için hazırlanan şeffaf paket içerisinde 2 adet kurşun kalem, 1 adet silgi, 1 adet kalemtıraş, peçete ve şeker yer alıyor. Sınav güvenliği nedeniyle adayların sınav binasına kişisel eşyalarıyla gelmemesi gerekiyor. Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, takı ve anahtar gibi eşyaların sınav binasına alınmasına izin verilmiyor.

Sınav günü adayların yanlarında bulundurabilecekleri eşya ve belgeler oldukça sınırlı. Sınava girecek adayların öncelikle KPSS Sınav Giriş Belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Bunun yanı sıra etiketi çıkarılmış, şeffaf plastik şişe içerisinde su da sınav binasına getirilebilecek eşyalar arasında yer alıyor. Kimlik belgesinin geçerlilik şartlarını önceden kontrol etmek, sınav günü yaşanabilecek sorunların önüne geçebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Memur, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur KPSS'de adaylara kalem, silgi ve kalemtıraşı ÖSYM verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket DEM Parti yerini kaptırdı Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı

11:03
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı açıklıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı açıklıyor
10:22
Cemal Enginyurt’un “Hayırlı olsun“ dediği ünlü mekan mercek altında Oğlu ortak çıktı
Cemal Enginyurt'un "Hayırlı olsun" dediği ünlü mekan mercek altında! Oğlu ortak çıktı
10:07
ABD’nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir Türkiye için kritik pazartesi
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi
09:42
Serhat Kılıç’ın ölümü sonrası Şoray Uzun’dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın
Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın
09:30
Televizyon dünyasını sarsan karar Ünlü sunucu idama mahkum edildi
Televizyon dünyasını sarsan karar! Ünlü sunucu idama mahkum edildi
09:18
Derbi sonrası kendini kaybetti Sunucu neye uğradığını şaşırdı
Derbi sonrası kendini kaybetti! Sunucu neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 11:10:27. #7.13#
SON DAKİKA: KPSS'de adaylara kalem, silgi ve kalemtıraşı ÖSYM verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement