KPSS Lisans ilk oturumu bitti, ÖSYM'nin cevap anahtarını açıklaması bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KPSS Lisans ilk oturumu bitti, ÖSYM'nin cevap anahtarını açıklaması bekleniyor

KPSS Lisans ilk oturumu bitti, ÖSYM\'nin cevap anahtarını açıklaması bekleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün 10.15'te başlayıp 12.25'te sona erdi. Adaylar 130 dakika boyunca soruları yanıtladı ve şimdi ÖSYM'nin saat 13.10 civarında yayımlaması beklenen soru kitapçığı ile cevap anahtarını bekliyor.

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavının ilk oturumu bugün saat 10.15'te başladı ve 12.25'te tamamlandı. Adaylar, 130 dakika süren testte genel yetenek ve genel kültür sorularını yanıtladı. Sınavın ardından gözler, ÖSYM tarafından yayımlanacak soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrildi.

ÖSYM, soru ve cevap anahtarlarının hangi saatte erişime açılacağına dair resmi bir duyuru yapmadı. Geçen yılki uygulamada bu içerikler saat 13.10'da adaylarla paylaşılmıştı; bu yıl da benzer saatte açıklanması bekleniyor. Adaylar, Temel Soru Kitapçığı'ndaki soruların tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün boyunca erişebilecek. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz duyurulmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

Memur, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur KPSS Lisans ilk oturumu bitti, ÖSYM'nin cevap anahtarını açıklaması bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ekokırım suçu yürürlükte Belçika'da ekokırım suçu yürürlükte
Galatasaray’ın suç duyurusunda bulunduğu Ahmet Çakar’dan zehir zemberek sözler Galatasaray'ın suç duyurusunda bulunduğu Ahmet Çakar'dan zehir zemberek sözler
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava

17:38
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde
17:23
Silivri’de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
17:23
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu İspanya Arda’yı konuşuyor
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor
16:45
Dolmabahçe’de futbol zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
16:16
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
16:06
Ortaya çıkan tablo Bahçeli’yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 17:43:44. #7.13#
SON DAKİKA: KPSS Lisans ilk oturumu bitti, ÖSYM'nin cevap anahtarını açıklaması bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement