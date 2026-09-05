KPSS Lisans ilk oturumu bitti, ÖSYM'nin cevap anahtarını açıklaması bekleniyor
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün 10.15'te başlayıp 12.25'te sona erdi. Adaylar 130 dakika boyunca soruları yanıtladı ve şimdi ÖSYM'nin saat 13.10 civarında yayımlaması beklenen soru kitapçığı ile cevap anahtarını bekliyor.
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavının ilk oturumu bugün saat 10.15'te başladı ve 12.25'te tamamlandı. Adaylar, 130 dakika süren testte genel yetenek ve genel kültür sorularını yanıtladı. Sınavın ardından gözler, ÖSYM tarafından yayımlanacak soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrildi.
ÖSYM, soru ve cevap anahtarlarının hangi saatte erişime açılacağına dair resmi bir duyuru yapmadı. Geçen yılki uygulamada bu içerikler saat 13.10'da adaylarla paylaşılmıştı; bu yıl da benzer saatte açıklanması bekleniyor. Adaylar, Temel Soru Kitapçığı'ndaki soruların tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün boyunca erişebilecek. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz duyurulmadı.
Son Dakika › Memur › KPSS Lisans ilk oturumu bitti, ÖSYM'nin cevap anahtarını açıklaması bekleniyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?