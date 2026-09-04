KPSS Lisans maratonu 6 Eylül'de başlıyor, 1 milyon 708 bin aday yarışacak - Son Dakika
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KPSS Lisans maratonu 6 Eylül'de başlıyor, 1 milyon 708 bin aday yarışacak

KPSS Lisans maratonu 6 Eylül\'de başlıyor, 1 milyon 708 bin aday yarışacak
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KPSS Lisans sürecinin ilk oturumu Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı, 6 Eylül Pazar günü 145 merkezde yapılacak ve 1 milyon 708 bin 329 aday katılacak. Sınavda 120 soru için 130 dakika süre verilecek; kimlik sorunu yaşayanlar için nüfus müdürlükleri açık olacak.

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Lisans sürecinin ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı, 6 Eylül Pazar günü yapılacak. Yurt genelinde ve Kuzey Kıbrıs'ta 145 merkezde gerçekleştirilecek sınava 1 milyon 708 bin 329 aday katılacak. Saat 10.15'te başlayacak oturumda 120 soru için 130 dakika verilecek ve sınav saat 12.25'te sona erecek.

Sınav güvenliği için emniyet birimleri ve kamu kurumları koordineli çalışacak. Kimlik sorunu yaşayan adaylar için nüfus müdürlükleri Pazar günü mesai yapacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 4 bin 724 binada 232 bin 233 görevlinin görev alacağını, adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını ve giriş belgelerinin internetten erişime açıldığını duyurdu.

KPSS Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de üç oturum halinde yapılacak. 12 Eylül'de kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri; aynı gün öğleden sonra hukuk, iktisat ve maliye alanlarından sınav uygulanacak. 13 Eylül'de ise işletme, muhasebe ve istatistik alanlarındaki sınav gerçekleştirilecek.

KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak ve sonuçlar iki yıl geçerli olacak. Ayrıca KPSS Ön Lisans 4 Ekim'de, ortaöğretim düzeyi KPSS 25 Ekim'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ise 1 Kasım'da uygulanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur KPSS Lisans maratonu 6 Eylül'de başlıyor, 1 milyon 708 bin aday yarışacak - Son Dakika

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