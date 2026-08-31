KPSS Mülakat Sonuçları Bekleniyor
Adaylar, mülakat sonuçlarının açıklanmasını iki aydır bekliyor.
Başvurular 17 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında alındı. KPSS puan üstünlüğüne göre 4 katı aday mülakata çağrıldı ve 26 Haziran'da mülakatlar tamamlandı.
Adaylar iki aydan fazla süredir sonuçların açıklanmasını bekliyor. Adayların önünü görmesi için sonuçların daha fazla bekletilmeden açıklanması gerekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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