KPSS ortaöğretim başvurusu 8 Eylül'de sona eriyor, geç başvuru 15-16 Eylül'de - Son Dakika
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KPSS ortaöğretim başvurusu 8 Eylül'de sona eriyor, geç başvuru 15-16 Eylül'de

KPSS ortaöğretim başvurusu 8 Eylül\'de sona eriyor, geç başvuru 15-16 Eylül\'de
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KPSS Ortaöğretim oturumu için normal başvurular 8 Eylül 2026 mesai bitiminde sona erecek. Adaylar ÖSYM'nin AİS platformu veya mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilecek; ücretini ödemeyenlerin başvurusu geçersiz sayılacak. Süreyi kaçıranlar için 15-16 Eylül'de artırımlı ücretle geç başvuru alınacak.

Kamuya atanmak isteyen lise mezunları için KPSS Ortaöğretim oturumu başvuru süreci devam ediyor. ÖSYM'nin sistemine göre adaylar, 8 Eylül 2026 mesai bitimine kadar AİS platformu veya mobil uygulama üzerinden kimlik doğrulaması yaparak başvurularını tamamlayabilir. Ücretini süresinde ödemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

Normal başvuru süresini kaçıranlar için geç başvuru sistemi 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde yeniden açılacak. Bu dönemde sınav ücreti artırımlı tahsil edilecek ve ödemeler yalnızca bu iki gün içinde yapılabilecek. KPSS Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim 2026 Pazar günü tek oturum halinde Türkiye genelinde uygulanacak; kapılar kapandıktan sonra aday salona alınmayacak. Sonuçlar 19 Kasım 2026'da sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din görevlisi olmak isteyen adaylar için DHBT başvuruları 22-30 Eylül 2026 arasında alınacak. DHBT oturumu 1 Kasım 2026'da yapılacak. Ancak DHBT'den geçerli puan alabilmek için 25 Ekim'deki genel KPSS Ortaöğretim oturumuna katılmak zorunlu; bu sınava girmeyen adayların DHBT kağıtları değerlendirmeye alınmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur KPSS ortaöğretim başvurusu 8 Eylül'de sona eriyor, geç başvuru 15-16 Eylül'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: KPSS ortaöğretim başvurusu 8 Eylül'de sona eriyor, geç başvuru 15-16 Eylül'de - Son Dakika
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