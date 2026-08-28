MEB'den Memurlara İdari İzin Duyurusu
MEB, 7-11 Eylül'de ilkokula yeni başlayacak çocukları olan memurlara idari izin verecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocuğu okula başlayacak memur için önemli bir kolaylık sağladı. Bakanlık, okula uyum haftası kapsamında 7-11 Eylül tarihleri arasında memurların idari izinli sayılacağını duyurdu.
Bu düzenleme, ilkokula yeni başlayacak çocuğu olan kamu görevlilerini kapsıyor. Uygulamanın, öğrencilerin okula alışma sürecinde ailelerin yanında olmasını amaçladığı belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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