ÖSYM, Şanlıurfa\'daki KPSS rötarı sonrası kamera kayıtlarını inceliyor

2026 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde yol çalışması ve kaza nedeniyle 30 dakikalık rötarla yapıldı. Sınavın yarım saat geç başlayıp geç bitmesinin ardından sosyal medyada bazı adayların soru kitapçıklarını gördükten sonra dışarı çıktığı iddiaları gündeme geldi. Bunun üzerine ÖSYM, salondaki ve bina çevresindeki kamera görüntülerini incelemeye aldı.

İncelemede iki temel olasılık öne çıkıyor. Kamera kayıtlarında soru kitapçıkları açıldıktan sonra adayların salondan çıktığı veya dışarıyla iletişim kurduğu belirlenirse, Harran Üniversitesi'ndeki ilgili binalarda sınava giren adayların sınavı iptal edilebilir. Bu durumda ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla etkilenen adaylara telafi sınavı düzenlenir. Soru gizliliğinin korunduğu ve dışarı çıkış yaşanmadığı tespit edilirse sınav iptal edilmez; mücbir sebep nedeniyle yapılan saat değişikliği çerçevesinde sonuçlar geçerli sayılır.

Kamuoyunda KPSS'nin tamamının iptal edilip edilmeyeceği de merak ediliyor. ÖSYM'nin "suç ve cezanın şahsiliği" ile "lokal aksaklık" ilkeleri doğrultusunda, Türkiye genelinde soru sızdırılması yoksa işlemin sadece olayın yaşandığı merkezle sınırlı tutulması bekleniyor. ÖSYM'nin incelemeleri tamamlayıp resmi açıklama yapması bekleniyor.