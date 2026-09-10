ÖSYM, Şanlıurfa'daki KPSS rötarı sonrası kamera kayıtlarını inceliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ÖSYM, Şanlıurfa'daki KPSS rötarı sonrası kamera kayıtlarını inceliyor

ÖSYM, Şanlıurfa\'daki KPSS rötarı sonrası kamera kayıtlarını inceliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da 2026 KPSS oturumu yol çalışması ve kaza nedeniyle 30 dakikalık rötarla yapıldı; sosyal medyada adayların soru kitapçıklarını görüp dışarı çıktığı iddiaları üzerine ÖSYM kamera görüntülerini incelemeye aldı.

2026 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde yol çalışması ve kaza nedeniyle 30 dakikalık rötarla yapıldı. Sınavın yarım saat geç başlayıp geç bitmesinin ardından sosyal medyada bazı adayların soru kitapçıklarını gördükten sonra dışarı çıktığı iddiaları gündeme geldi. Bunun üzerine ÖSYM, salondaki ve bina çevresindeki kamera görüntülerini incelemeye aldı.

İncelemede iki temel olasılık öne çıkıyor. Kamera kayıtlarında soru kitapçıkları açıldıktan sonra adayların salondan çıktığı veya dışarıyla iletişim kurduğu belirlenirse, Harran Üniversitesi'ndeki ilgili binalarda sınava giren adayların sınavı iptal edilebilir. Bu durumda ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla etkilenen adaylara telafi sınavı düzenlenir. Soru gizliliğinin korunduğu ve dışarı çıkış yaşanmadığı tespit edilirse sınav iptal edilmez; mücbir sebep nedeniyle yapılan saat değişikliği çerçevesinde sonuçlar geçerli sayılır.

Kamuoyunda KPSS'nin tamamının iptal edilip edilmeyeceği de merak ediliyor. ÖSYM'nin "suç ve cezanın şahsiliği" ile "lokal aksaklık" ilkeleri doğrultusunda, Türkiye genelinde soru sızdırılması yoksa işlemin sadece olayın yaşandığı merkezle sınırlı tutulması bekleniyor. ÖSYM'nin incelemeleri tamamlayıp resmi açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Şanlıurfa, Memur, Kaza, KPSS, ÖSYM, Son Dakika

Son Dakika Memur ÖSYM, Şanlıurfa'daki KPSS rötarı sonrası kamera kayıtlarını inceliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada

23:02
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır
22:53
Archie Brown, İsmail Kartal’ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı
Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı
22:27
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti
22:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu’da: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu'da: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum
21:36
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
21:07
Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 23:15:38. #7.12#
SON DAKİKA: ÖSYM, Şanlıurfa'daki KPSS rötarı sonrası kamera kayıtlarını inceliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement