PMYO Parkur Sınavı Tarihleri Bekleniyor

25. Dönem PMYO giriş sınavı ön başvurularını tamamlayan polis adayları, fiziki yeterlilik (parkur) sınavı tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı, 2026 yılı 25. Dönem PMYO kapsamında uygulanacak parkur sınavının başlangıç tarihini henüz resmi olarak duyurmadı. Sınav merkezleri ve tarihleri, giriş belgelerinin yayımlanmasıyla netleşecek.

PMYO fiziki yeterlilik sınavı tarihleri, aday numaraları ve sınav merkezleri Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak parkur sınavı giriş belgelerini görüntüleyebilecek. Adaylara posta veya başka iletişim araçlarıyla tebligat yapılmayacak.

Geçmiş yılların alım takvimleri dikkate alındığında, PMYO parkur sınavlarının Ağustos sonu ya da Eylül başında başlaması öngörülüyor. Ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik aşamalarını geçen adaylar, mülakat sınavına katılmaya hak kazanacak.