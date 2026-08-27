PTT Personeli İçin Nakil Süreci Duyurusu - Son Dakika
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PTT Personeli İçin Nakil Süreci Duyurusu

PTT Personeli İçin Nakil Süreci Duyurusu
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Çalışma Bakanlığı, PTT personelinin nakil başvurularının usul ve esaslarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7590 sayılı Kanun kapsamında PTT A.Ş. personelinin kamu kurum ve kuruluşlarına nakline ilişkin başvuru sürecini açıkladı. Bakanlık, kamu idarelerine gönderdiği yazıyla uygulanacak usul ve esasları duyurdu.

Buna göre personelin nakil talep dilekçesi bağlı bulunduğu kurumun merkez teşkilatındaki personel birimine iletilecek. Taşra teşkilatları, personel taleplerini doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göndermeyecek. Kurumların merkez teşkilatları kendilerine ulaşan talepleri derleyecek, Bakanlığın belirlediği formata uygun şekilde tek bir liste halinde konsolide edecek ve bu listeyi ilgili dilekçelerle birlikte Bakanlığa gönderecek.

Üniversiteler dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri de aynı usule göre Bakanlığa iletilecek. Bakanlık, özellikle taşra teşkilatlarını ilgilendiren uyarısında, doğrudan Bakanlığa gönderilen münferit taleplerin işleme alınmayacağını, bundan sonra gönderilecek bireysel talep yazılarının da değerlendirmeye alınmayacağını bildirdi.

7590 sayılı Kanun ile 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'na geçici 13. madde eklenmişti. Bu düzenleme kapsamında nakle tabi PTT personelinin kamu kurum ve kuruluşlarına nakline ilişkin iş ve işlemlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmesi hüküm altına alınmıştı. Yeni açıklamayla başvuruların hangi kanaldan ve hangi yöntemle ulaştırılacağı netleşmiş oldu.

Personelin hak kaybı yaşamaması için nakil talebinde bulunurken bağlı olduğu kurumun merkez teşkilatındaki personel birimi üzerinden işlem yapması gerekiyor. Taşra birimlerinden Bakanlığa doğrudan gönderilecek taleplerin değerlendirmeye alınmayacak olması nedeniyle başvuruların belirlenen usule uygun yapılması önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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