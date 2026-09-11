Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli alımda kontenjanları açıkladı, gözler ÖSYM kılavuzunda

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için duyurduğu 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, atama bekleyen sağlık çalışanları ve hekimler tarafından takip ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla kontenjanlar netleşti. Gözler ÖSYM'nin tercih kılavuzuna ve başvuru takvimine çevrildi. Adaylar, başvuruların başlayıp başlamadığını, kadro dağılımını ve başvuru şartlarını merak ediyor.

Resmi Gazete kararıyla kontenjanları netleşen alımda büyük pay hekim kadrolarına ayrıldı. Kontenjan dağılımı: Uzman Tabip 22 bin 983, Tabip 3 bin 652, Sağlık Memuru 25, Ebe 9, Hemşire 2, Diyetisyen 1, Sağlık Teknikeri 1. Başvuru tarihleri ve ÖSYM tercih kılavuzu henüz açıklanmadı. Yetkililere göre, KPSS oturumlarının ardından süreç netleşecek ve tercih kılavuzu yılın son çeyreğinde (Kasım-Aralık) duyurulacak. Tercihler, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle çevrim içi yapılacak.