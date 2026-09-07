Şanlıurfa'da KPSS oturumu ulaşım engeli nedeniyle 30 dakika geç başladı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da KPSS oturumu ulaşım engeli nedeniyle 30 dakika geç başladı

Şanlıurfa\'da KPSS oturumu ulaşım engeli nedeniyle 30 dakika geç başladı
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6 Eylül'de yapılan 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Şanlıurfa'da yol çalışması nedeniyle kampüse ulaşımda yaşanan yoğunluk yüzünden yaklaşık 30 dakika gecikmeli başladı. Sınavın iptal edileceği iddiaları gündeme gelirken, yetkililer kamera kayıtlarını inceleyerek adayların salona alınma zamanlarını değerlendirecek.

6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilen 2026- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Şanlıurfa'da sınav merkezine ulaşımda yaşanan sorun nedeniyle gündeme geldi. Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde sınava girecek adaylar, bölgede süren yol çalışması nedeniyle oluşan yoğun trafikte kaldı. Sabah erken saatlerde kampüs güzergahında uzun araç kuyrukları oluştu, bazı adayların sınav binasına zamanında ulaşamadığı öne sürüldü.

Normalde saat 10.15'te başlaması planlanan oturum, ulaşım sorunu nedeniyle yaklaşık 30 dakika gecikmeli olarak başlatıldı. Bu durum, sınavın tüm adaylar için eşit koşullarda gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği tartışmasını beraberinde getirdi. Sosyal medyada sınavın iptal edileceği iddiaları ortaya atıldı ancak bu yönde resmi bir karar bulunmuyor.

Tartışmaların ardından sınav salonlarındaki kamera kayıtlarının incelenmesi gündeme geldi. Yapılacak incelemeyle adayların salona alınma zamanları ve sınavın hangi saatte başlatıldığı değerlendirilecek. Sınavın iptali veya yeniden uygulanması kararı, kamera kayıtları ve tutanakların incelenmesinin ardından netlik kazanacak. Şanlıurfa'daki adaylar yetkili kurumların resmi açıklamasını bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur Şanlıurfa'da KPSS oturumu ulaşım engeli nedeniyle 30 dakika geç başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da KPSS oturumu ulaşım engeli nedeniyle 30 dakika geç başladı - Son Dakika
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