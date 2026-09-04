SGK Uzmanı Nergis Şimşek, emeklilikte prim günü, EYT ve çift maaş şartlarını anlattı

SGK Uzmanı Nergis Şimşek, köşe yazısında emeklilik bekleyen vatandaşların en çok merak ettiği konuları ele aldı.

Yazıda prim günlerinin eksik olması durumunda yapılacaklar, EYT kapsamındaki memurlarda yaş şartının uygulanması, çift maaş alma hakkının koşulları ve 2008 sonrası sigortalılar için emeklilik hesaplamalarındaki kritik noktalar anlatıldı.

Şimşek, prim günlerini tamamlamak isteyenlere borçlanma ve diğer yöntemler hakkında bilgi verdi; başvuru öncesi dikkat edilmesi gerekenleri ve sık yapılan hataları paylaştı.