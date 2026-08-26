Siber Güvenlik Başkanlığı 47 Uzman Alacak

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, Ankara ve İstanbul'da görevlendirilmek üzere 47 farklı uzmanlık alanında sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Adaylar, başvurularını 21 Ağustos ile 11 Eylül 2026 tarihleri arasında kariyer.siberguvenlik.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.