Siber Güvenlik Başkanlığı 47 Uzman Alacak
Cumhurbaşkanlığı, Ankara ve İstanbul'a 47 uzman alımı için başvuruları 21 Ağustos-11 Eylül 2026 tarihleri arasında kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, Ankara ve İstanbul'da görevlendirilmek üzere 47 farklı uzmanlık alanında sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.
Adaylar, başvurularını 21 Ağustos ile 11 Eylül 2026 tarihleri arasında kariyer.siberguvenlik.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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