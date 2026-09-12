2 milyon TL altında 15 SUV modeli var, en uygunu 1 milyon 490 bin TL
Eylül 2026 resmi fiyat listelerine göre 2 milyon TL'nin altında 15 SUV modeli bulunuyor. Bu bütçe aralığındaki en uygun fiyatlı seçenek 1 milyon 490 bin TL'den başlarken, 2 milyon TL sınırına yaklaştıkça seçenek sayısı artıyor.
Sıfır otomobil fiyatlarındaki değişim, SUV ve crossover modellerine yönelen tüketicilerin bütçe arayışını şekillendiriyor. Eylül 2026 tarihli resmi fiyat listelerine göre 2 milyon TL sınırının altında 15 farklı SUV modeli yer alıyor.
Bu bütçe aralığındaki en uygun fiyatlı seçenek 1 milyon 490 bin TL'den başlarken, 2 milyon TL sınırına yaklaştıkça seçenek sayısı artıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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