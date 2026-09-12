2 milyon TL altında 15 SUV modeli var, en uygunu 1 milyon 490 bin TL

Sıfır otomobil fiyatlarındaki değişim, SUV ve crossover modellerine yönelen tüketicilerin bütçe arayışını şekillendiriyor. Eylül 2026 tarihli resmi fiyat listelerine göre 2 milyon TL sınırının altında 15 farklı SUV modeli yer alıyor.

Bu bütçe aralığındaki en uygun fiyatlı seçenek 1 milyon 490 bin TL'den başlarken, 2 milyon TL sınırına yaklaştıkça seçenek sayısı artıyor.