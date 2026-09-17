ABD Temsilciler Meclisi, yeni araçlarda AM radyoyu zorunlu kılan yasayı kabul etti

Washington'daki partizan ayrılığı aşabilen ender konulardan biri AM radyo oldu. ABD Temsilciler Meclisi, yeni otomobil, kamyon ve SUV'ların tüketiciden ek ücret alınmadan AM radyoyla üretilmesini zorunlu kılacak yasayı geniş bir iki partili destekle kabul etti. Her Araçta AM Radyo Yasası adlı tasarı, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) otomobil üreticilerine yeni binek araçlarda AM radyoyu standart donanım olarak bulundurma şartı getirme yetkisi verecek. Tasarı şimdi Senato'ya gidiyor.

AM radyo savunucuları, sinyalin uzun mesafelere ulaşabilmesi nedeniyle acil durumlarda kritik bilgi sağladığını belirterek bir süredir zorunluluk için lobi yapıyordu; ancak bu çaba yakın zamana kadar başarısızdı. Şimdi Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, yayın sektörü, acil durum müdahale kuruluşları ve eski Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı yöneticilerinin desteği yasayı kanunlaşmaya yaklaştırıyor. Senato'nun da Temsilciler Meclisi'ni izlemesi bekleniyor. Tasarının Senato versiyonuna Demokrat Sen. Ed Markey (Massachusetts) ve Cumhuriyetçi Sen. Ted Cruz (Teksas) ortak sponsor oldu. Senatörler bu yıl 60 ortak sponsor toplayarak filibuster'ı aşmak için kritik eşiği geçmişti.

Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi Başkanı Cruz ile Markey, kararı ortak açıklamayla memnuniyetle karşıladı. Açıklamada, bu oylamanın otomobil üreticilerine AM radyonun yeni araçlarda korunması gereken bir can simidi olduğu mesajını verdiği belirtildi. Acil durum müdahalesinden spora, eğlenceden habere kadar AM radyonun on milyonlarca Amerikalı için temel bir iletişim aracı olduğu vurgulandı. Senato'nun Her Araçta AM Radyo Yasası'nı geçirmesi ve yasanın kanunlaşması gerektiği ifade edildi; böylece AM radyo ülke genelinde sürücüler ve topluluklar için güvenilir ve temel bir kaynak olmaya devam edecek.

Artan sayıda otomobil üreticisi, yüz yıllık yayın bandından uzaklaşarak TuneIn ve SiriusXM gibi akış hizmetleri sunan yazılım tanımlı araçlara yöneliyor. Elektrikli araç üreticileri bu eğilime öncülük etti; çünkü elektrik motorlarının yarattığı elektromanyetik girişim AM radyonun kullandığı frekansları etkileyebiliyor. Üreticiler bu girişimin AM sinyalini ve ses kalitesini bozduğunu savunuyor.

BMW, Rivian, Tesla ve Volvo gibi markalar artık geleneksel AM alıcısı bulundurmuyor. Ford da bazı araçlarından AM radyoyu kaldırmıştı, ancak sonradan bu kararından döndü. Tesla bu konuda yorum yapmadı; Rivian ise bu haber için açıklama yapmayı reddetti. Tesla, Model 3 ve Model Y'nin temel versiyonlarında AM alıcısı sunmuyor. Rivian'ın yeni R2 SUV'unda FM veya AM alıcısı yok; ancak model, dijital radyo platformu iHeartRadio üzerinden ücretsiz AM/FM radyo sunuyor. Rivian R1S ve R1T modelleri ise müşterilerin FM içeriğine dijital olarak veya yerleşik alıcı üzerinden erişmesine izin veriyor.