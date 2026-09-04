ABD, Tesla Cybercab için denetim başlattı, 1.000 aracın verileri incelenecek

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yaklaşık 1.000 Tesla Cybercab aracı hakkında denetim başlattığını ve elektrikli araç üreticisinin federal araç güvenlik standartlarına uygunluk iddiasında dayandığı süreç ve teknik verileri incelediğini açıkladı.

Bu inceleme, Tesla'nın Perşembe günü Austin, Teksas'ta az sayıda iki kişilik Cybercab ile ticari hizmete başlamasının ardından geldi. Şirket, hizmeti kademeli olarak diğer araçlara ve konumlara genişletmeyi planladığını söyledi.

NHTSA, Cybercab'ın direksiyon simidi, fren pedalı, gaz pedalı ve aynalar dahil kalıcı olarak monte edilmiş geleneksel manuel kontrollere sahip olmadığını belirtti. Ajans, Tesla'nın belirli Federal Motorlu Araç Güvenlik Standartlarının bu araç için geçerli olmadığı yönündeki tespitini ve ilgili konuları inceleyeceğini ifade etti.

Tesla yorum talebine hemen yanıt vermedi. Teksas eyalet kayıtlarına göre, Cuma sabahı itibarıyla EV üreticisinin eyalette 45 Cybercab dahil 420 otonom aracı kayıtlıydı.