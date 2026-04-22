Alkollü Sürücünün Kazası

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Serhat D. (41), yaralandı. Serhat D., 2.79 promil alkollü çıktı.

Kaza, gece saatlerinde, Kazımiye Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Serhat D.'nin kontrolünü yitirdiği 35 AF 7467 plakalı otomobil, refüje çarparak takla atıp, ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan yaralı sürücü Serhat D.'nin 2.79 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazada ters dönen otomobil polis ve vatandaşların yardımıyla düzeltilerek çekiciye yüklendi.