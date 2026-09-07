Almanya, Avusturya ve İsviçre'de tek plakayla birden fazla araç kullanılabiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya, Avusturya ve İsviçre'de tek plakayla birden fazla araç kullanılabiliyor

Almanya, Avusturya ve İsviçre\'de tek plakayla birden fazla araç kullanılabiliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, Avusturya ve İsviçre'de uygulanan değişimli plaka sistemi, aynı kişinin birden fazla aracını tek plakayla dönüşümlü olarak kullanmasına izin veriyor. Almanya'da araçlar aynı kategoride olmalı ve vergi avantajı yokken, Avusturya'da sistem üç araca kadar esnek ve tek vinyetle kullanım kolaylığı sağlıyor.

Almanya, Avusturya ve İsviçre'de uygulanan değişimli plaka sistemi (Wechselkennzeichen), aynı kişinin birden fazla aracının tek plakayla kullanılmasına izin veriyor. Sistemin işleyişi, vergi ve sigorta avantajları ile Türkiye'deki durumu haberimizde.

Bu ülkelerde, aynı kişinin birden fazla aracı varsa araçlar dönüşümlü olarak tek plakayla trafiğe çıkabiliyor. Almanya'da "Wechselkennzeichen" adı verilen sistem, araç sahibinin aynı anda yalnızca bir aracını kullanması durumunda, her araca ayrı plaka almak yerine ortak plaka kullanmayı öngörüyor. Ancak uygulama ülkeden ülkeye farklı kurallar içeriyor.

Almanya'da iki aracı olan kişi, araçların belirli kategorilerde (M1, L veya O1) ve aynı grupta olması şartıyla sistemden yararlanabiliyor. İki araç aynı anda trafiğe çıkamıyor. Plaka, ortak bölüm ve araca özel bölüm olarak ikiye ayrılıyor. Kullanılmayan araç kamusal alana park edilemiyor, garaj veya özel mülkte bekletiliyor. Almanya'da bu sistem vergi avantajı sunmuyor; her iki araç için de vergi ve sigorta ödemesi yapılıyor. Ancak bazı sigorta şirketleri dönüşümlü kullanım nedeniyle prim avantajı sağlayabiliyor.

Avusturya'da sistem daha esnek. Aynı plaka üç araç için geçerli olabiliyor. Araçların aynı üst gruba ait olması ve plakanın aynı formatta tüm araçlarda kullanılması gerekiyor. Dijital otoyol vinyetinin plakaya bağlı olması, tek bir vinyetin üç araç için de geçerli olması anlamına geliyor ve bu da önemli bir avantaj sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Avusturya, Otomobil, İsviçre, Almanya, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Almanya, Avusturya ve İsviçre'de tek plakayla birden fazla araç kullanılabiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mürettebat gemiyi terk etti Gemi haftalarca sürüklendi Mürettebat gemiyi terk etti! Gemi haftalarca sürüklendi
Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor
Avrupa basını Filenin Sultanları’nı konuşuyor İtalya zaferini böyle gördüler Avrupa basını Filenin Sultanları'nı konuşuyor! İtalya zaferini böyle gördüler
Atlas Çağlayan’ın katili için yolun sonu Mahkeme yarın kararını açıklayacak Atlas Çağlayan'ın katili için yolun sonu! Mahkeme yarın kararını açıklayacak
Nepal’de sel felaketinde can kaybı 1355’e yükseldi, 4 bin 996 kişi kayıp Nepal'de sel felaketinde can kaybı 1355'e yükseldi, 4 bin 996 kişi kayıp
Elazığ’da ezber bozan karar Yıllardır tartışılan uygulama son buldu Elazığ'da ezber bozan karar! Yıllardır tartışılan uygulama son buldu

23:24
’’Bu kez şampiyon olacağız’’ dedikleri sezona felaketle başladılar
''Bu kez şampiyon olacağız'' dedikleri sezona felaketle başladılar
23:20
6 maçta 4 yenilgi almıştı Antalyaspor’da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi
6 maçta 4 yenilgi almıştı! Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi
20:46
Bolu’da ‘rüşvet’ soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı
Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı
20:18
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
19:54
Düzce’de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
19:46
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 23:31:50. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya, Avusturya ve İsviçre'de tek plakayla birden fazla araç kullanılabiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement