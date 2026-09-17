Almanya Maliye Bakanı Klingbeil\'den AB\'ye Çin\'e karşı sert önlem çağrısı

FRANKFURT: Almanya Maliye Bakanı Perşembe günü Avrupa Birliği'ni, ülkenin zor durumdaki otomobil üreticilerini korumak amacıyla Çin'in "haksız ticaret uygulamaları" olarak nitelendirdiği duruma karşı daha fazla önlem almaya çağırdı. Bakan Lars Klingbeil, Volkswagen'in merkezi ve en büyük fabrikasının bulunduğu Wolfsburg'a yaptığı ziyarette, Almanya'nın Brüksel'e daha güçlü bir tutum izlemesi için baskı yapacağını söyledi.

Klingbeil, çalışan temsilcileri ve yerel siyasetçilerle görüştükten sonra "Çin'le ilişkilerimizde her şey söylenip bittikten sonra saf olamayız" dedi. "Avrupa düzeyinde net bir sinyal vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Artan Çin rekabeti, zayıf iç talep ve ABD tarifeleriyle birleşince Alman otomotiv sanayisini krize soktu. Volkswagen on binlerce kişiyi işten çıkarıyor; Mercedes-Benz ve BMW de küçülmeye gidiyor. Klingbeil, Berlin'in AB'nin ticaret politikalarını yürüten Brüksel'den plug-in hibritler ve yerli içerik şartları gibi alanlarda "somut önlemler" isteyeceğini belirtti.

"Ben haksız ticaret uygulamalarına karşı durmamızdan yanayım" diyen Klingbeil, "Almanya daha fazla özgüvene sahip olmalı ve sanayimizi tehdit eden ülkelere karşı daha farklı, daha sağlam bir yaklaşım benimsemeli" ifadelerini kullandı.

2024'ten bu yana AB, Çin yapımı elektrikli otomobillere, haksız devlet sübvansiyonlarından yararlandıkları iddiasıyla daha yüksek tarifeler uyguluyor. Bu vergilerin elektrik motoru ile içten yanmalı motoru birleştiren hibrit araçlara da genişletilmesi yönünde çağrılar arttı.

Klingbeil'in yanında konuşan Volkswagen çalışan temsilcisi ve şirketin denetim kurulu üyesi Daniela Cavallo da Çin yapımı hibritlere daha yüksek tarife uygulanması talebine destek verdi. "Çin ile son derece zorlu, güç ve adaletsiz bir rekabet içindeyiz" dedi. "Almanya'da harika ürünlerimiz var. Ancak adaletsiz koşullarla karşılaştığımızda bunu değiştirmek zorundayız."

Volkswagen'in büyük hissedarı olan Aşağı Saksonya eyaletinin lideri Olaf Lies ise "Çin'e hala ortak olarak ihtiyacımız var" dedi. "Ama burada da oradakiyle aynı kurallara sahip olmalıyız. Bu tür bir rekabete karşı kazanamayız" diye ekledi.

Modelleri premium Porsche'lerden kitlesel pazar Seat'lara uzanan Volkswagen, küresel olarak 50 bin pozisyonu daha kaldırma planını duyurdu. Böylece önümüzdeki yıllarda toplam işten çıkarma projeksiyonu 100 bine, yani işgücünün yaklaşık yüzde 15'ine ulaşacak.

Almanya'nın güçlü IG Metall sendikası, otomotiv sanayisini korumaya yönelik daha fazla eylem talebiyle Pazartesi günü ülke çapında protestolar düzenleyecek. Sendika, son dönemde toplu işten çıkarmalar açıklayan büyük üreticiler ve tedarikçilerde ülke genelinde yaklaşık 100 bin işçinin katılmasını bekliyor. — AFP