Araç Muayenesinde Kritik Arızalar - Son Dakika
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Araç Muayenesinde Kritik Arızalar

Araç Muayenesinde Kritik Arızalar
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Fren, süspansiyon ve lastik sorunları muayenede ağır kusur sayılabilir. Dikkat!

Araç muayenesinde sürücülerin sıklıkla göz ardı ettiği bazı arızalar, ağır kusur olarak değerlendirilebiliyor. Otomotiv uzmanlarına göre, fren sistemindeki sorunlar en kritik noktalardan biri. El freninin yetersiz tutması, tekerlekler arasındaki frenleme farkı, fren hortumlarında yağ sızıntısı, ABS arızası ve aşınmış fren disk/balataları muayenede ciddi problem oluşturuyor.

Süspansiyon ve direksiyon sisteminde de boşluklar, amortisör sorunları, rot başlarındaki hasarlar dikkat çekiyor. Lastiklerde diş derinliğinin 1.6 mm altına düşmesi, aynı aksta farklı ebat lastik kullanımı, ön camdaki çatlaklar ve çalışmayan silecekler de muayene kusur sayılıyor.

Şaside çürüme, deformasyon, plaka üzerindeki okunabilirlik kaybı ve mevzuata aykırı montaj, egzoz emisyon ölçümünün bulunmaması ve araç renginin ruhsatla uyuşmaması da sorun yaratıyor. Ayrıca, koltukların zemine sağlam bağlanmaması, sallanması ve emniyet kemeri bağlantılarındaki arızalar da muayenede kontrol edilen diğer noktalardır.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Araç Muayenesinde Kritik Arızalar - Son Dakika

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