Austin'de direksiyonsuz Tesla Cybercab'ler ticari hizmete girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Austin'de direksiyonsuz Tesla Cybercab'ler ticari hizmete girdi

Austin\'de direksiyonsuz Tesla Cybercab\'ler ticari hizmete girdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tesla, Austin'de direksiyonu ve pedalları olmayan Cybercab'lerle ücretli robotaksi hizmetine başladı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yaklaşık 1.000 araç hakkında federal güvenlik standartlarına uygunluğu incelemek üzere soruşturma açtı.

Tesla, Teksas'ın Austin kentinde direksiyon simidi, pedal ve dikiz aynası bulunmayan iki kişilik Cybercab araçlarıyla ücretli robotaksi hizmeti başlattı. Bu durum, güvenlik düzenlemeleriyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yaklaşık 1.000 araç hakkında inceleme başlattı.

İncelemenin odağında, Tesla'nın Cybercab modellerinin federal güvenlik standartlarına nasıl uygun kabul edildiği yer alıyor. Mevcut kuralların büyük bölümü insan sürücü varsayımına dayanıyor ve manuel kontroller gerektiriyor. Bu şartları karşılamayan araçlar için uygulanan muafiyet sistemi ise yıllık 2.500 araçla sınırlı. Tesla'nın mühendislik yöneticisi Lars Moravy, Cybercab'lerin bu sınırlamaya tabi olmayacağını savundu ancak resmi bir başvuru yapılıp yapılmadığı açıklanmadı.

Şirket, Cybercab üretimine nisan ayında başladı. CEO Elon Musk, üretimin katlanarak artacağını ve araçların 30 bin doların altında satışa sunulacağını belirtti. Tesla daha önce Model Y SUV'lerle sınırlı robotaksi seferleri düzenlemişti; Austin'deki hizmetinin ölümlü kazaya karışmadığını açıkladı. Ancak eski çalışanlarla yapılan görüşmeler, otonom sürüş yazılımının temel manevralarda hala zorlanabildiğine işaret etti.

Direksiyon ve sürüş kontrolleri bulunmayan araçların onayı daha önce Zoox için de sorun olmuştu. Zoox, kendi beyanıyla belgelendirme sürecini tamamlayamamış ve NHTSA incelemesinin ardından başvurusunu geri çekmişti. Şirket temmuzda sınırlı ticari kullanım için federal muafiyet almak zorunda kaldı. Uzmanlar, Tesla ile NHTSA arasındaki anlaşmazlığın mahkemeye taşınabileceğini belirtiyor; kurumun geçmişte benzer davaların tamamından galip çıkmadığı ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Otomobil, Güvenlik, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Austin'de direksiyonsuz Tesla Cybercab'ler ticari hizmete girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ekokırım suçu yürürlükte Belçika'da ekokırım suçu yürürlükte
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava
İbrahim Tatlıses’in son hali sevenlerini korkuttu İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu
Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı
KKTC’de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı KKTC'de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı

17:38
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde
17:23
Silivri’de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
17:23
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu İspanya Arda’yı konuşuyor
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor
16:45
Dolmabahçe’de futbol zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
16:16
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
16:06
Ortaya çıkan tablo Bahçeli’yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 18:11:57. #7.12#
SON DAKİKA: Austin'de direksiyonsuz Tesla Cybercab'ler ticari hizmete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement