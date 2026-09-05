Austin\'de direksiyonsuz Tesla Cybercab\'ler ticari hizmete girdi

Tesla, Teksas'ın Austin kentinde direksiyon simidi, pedal ve dikiz aynası bulunmayan iki kişilik Cybercab araçlarıyla ücretli robotaksi hizmeti başlattı. Bu durum, güvenlik düzenlemeleriyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yaklaşık 1.000 araç hakkında inceleme başlattı.

İncelemenin odağında, Tesla'nın Cybercab modellerinin federal güvenlik standartlarına nasıl uygun kabul edildiği yer alıyor. Mevcut kuralların büyük bölümü insan sürücü varsayımına dayanıyor ve manuel kontroller gerektiriyor. Bu şartları karşılamayan araçlar için uygulanan muafiyet sistemi ise yıllık 2.500 araçla sınırlı. Tesla'nın mühendislik yöneticisi Lars Moravy, Cybercab'lerin bu sınırlamaya tabi olmayacağını savundu ancak resmi bir başvuru yapılıp yapılmadığı açıklanmadı.

Şirket, Cybercab üretimine nisan ayında başladı. CEO Elon Musk, üretimin katlanarak artacağını ve araçların 30 bin doların altında satışa sunulacağını belirtti. Tesla daha önce Model Y SUV'lerle sınırlı robotaksi seferleri düzenlemişti; Austin'deki hizmetinin ölümlü kazaya karışmadığını açıkladı. Ancak eski çalışanlarla yapılan görüşmeler, otonom sürüş yazılımının temel manevralarda hala zorlanabildiğine işaret etti.

Direksiyon ve sürüş kontrolleri bulunmayan araçların onayı daha önce Zoox için de sorun olmuştu. Zoox, kendi beyanıyla belgelendirme sürecini tamamlayamamış ve NHTSA incelemesinin ardından başvurusunu geri çekmişti. Şirket temmuzda sınırlı ticari kullanım için federal muafiyet almak zorunda kaldı. Uzmanlar, Tesla ile NHTSA arasındaki anlaşmazlığın mahkemeye taşınabileceğini belirtiyor; kurumun geçmişte benzer davaların tamamından galip çıkmadığı ifade ediliyor.