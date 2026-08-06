Avustralya'da Elektrikli Araç Satış Rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avustralya'da Elektrikli Araç Satış Rekoru

Avustralya\'da Elektrikli Araç Satış Rekoru
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temmuz'da 23.500'den fazla elektrikli araç satıldı, pazar payı yüzde 21,7'ye ulaştı.

Elektrikli araçlar, Avustralya'da satış rekorları kırmaya devam ediyor. Temmuz ayında 23.500'den fazla bataryalı elektrikli araç satıldı ve toplam pazar payının yüzde 21,7'sini oluşturdu. Bu, üst üste ikinci rekor ay olarak kaydedildi.

Federal Otomotiv Endüstrileri Odası CEO'su Tony Weber, bu durumun halka açık şarj altyapısına baskı yarattığını belirterek, hükümetlerin ve özel sektörün bu konuda iş birliği yapması gerektiğini söyledi. Özellikle kırsal bölgelerde ve evde şarj imkanı olmayan sürücüler için erişilebilir ve güvenilir şarj istasyonlarının önemine dikkat çekti.

En çok satılan elektrikli araç BYD Sealion 7 oldu; 2.548 satışla ilk sırada yer aldı. Tesla Model Y L ise 2.429 satışla ikinci oldu. Enerji Bakanı Chris Bowen, elektrikli araç satışlarındaki artışın insanları küresel petrol şoklarına karşı koruduğunu ve doğru politikalarla Avustralyalıların olumlu yanıt verdiğini ifade etti.

Elektrikli araçlar yüzde 21,7'lik paya sahipken, hibrit modellerle birlikte toplam pazarın yüzde 38,9'unu oluşturdu. Benzinli araçlar hala en çok tercih edilen seçenek olarak 27.894 satışla yüzde 25'in üzerinde pay aldı. Dizel araçlar ise 24.773 satışla yakın bir performans gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Avustralya, Otomobil, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Avustralya'da Elektrikli Araç Satış Rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu illerde yaşayanlar dikkat Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın Bu illerde yaşayanlar dikkat! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın
70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular Şoke eden Rahmi Koç iddiası 70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme Maaşlar artıyor, haklar genişliyor Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
Eskişehir’de akıl almaz olay: Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu Eskişehir'de akıl almaz olay: Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu
Kibariye kendini Türkan Şoray’a benzetti Kibariye kendini Türkan Şoray'a benzetti
Rihanna sevgilisiyle dans etti, adamın bakışları görüntüye damga vurdu Rihanna sevgilisiyle dans etti, adamın bakışları görüntüye damga vurdu

00:32
İsmail Kartal, ’’Dün gece özel bir toplantı yaptık’’ diyerek açıkladı
İsmail Kartal, ''Dün gece özel bir toplantı yaptık'' diyerek açıkladı
00:03
İzmir’in gözde tatil beldesi Alaçatı’da adım atacak yer kalmadı
İzmir'in gözde tatil beldesi Alaçatı'da adım atacak yer kalmadı
23:44
Sturm Graz’ın Greenwood için yaptığı paylaşım bomba
Sturm Graz'ın Greenwood için yaptığı paylaşım bomba
22:24
Fenomen dizinin 17 yaşındaki oyuncusunun babasından 10 yaş büyük partnerine suç duyurusu
Fenomen dizinin 17 yaşındaki oyuncusunun babasından 10 yaş büyük partnerine suç duyurusu
21:32
Bahçelievler’de 6 katlı bina çöktü
Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü
20:58
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2026 04:04:23. #.0.3#
SON DAKİKA: Avustralya'da Elektrikli Araç Satış Rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.