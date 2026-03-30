BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Saat 05.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi'nden Çiftlik Mahallesi'ne 16 BZN 229 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Enes Y., motor kısmından duman çıktığını fark edince aracı yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alıp söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Otomobil › Bursa'da Alev Alan Otomobil Kullandılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?