Bursa'da toplu ulaşımda elektrikli araç dönüşümü meclis oturumunda duyuruldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin eylül ayı ikinci oturumu, Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, toplu ulaşımda elektrikli araç dönüşümü duyuruldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin eylül ayı ikinci oturumu, Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında gerçekleşti.
Toplantıda, toplu ulaşımda elektrikli araç dönüşümü duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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