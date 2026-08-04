BYD, Brezilya'da Yeni Hibrid Model Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BYD, Brezilya'da Yeni Hibrid Model Tanıttı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BYD, Brezilya pazarı için özel üretilen Song Pro Super-Hibrido Flex Fuel modelini tanıttı.

BYD'nin Brezilya'daki üst düzey yöneticisi Alexandre Baldy, Reuters'a yaptığı açıklamada, Song Pro Super-Hibrido Flex Fuel modelinin Salı günü tanıtıldığını söyledi. Araç, Çarşamba günü Brezilya genelinde bayilerde olacak.

Elektrikli menzili GL modelinde 60 km, GS'de 120 km olan araç, Bahia eyaletindeki Camacari fabrikasında üretildi. Baldy, aracın Brezilya ve Çin'deki Ar-Ge ekiplerinin ortak projesi olduğunu ve özel olarak Brezilya pazarı için tasarlandığını belirtti.

BYD, yerel üretime geçerek Brezilya'yı bölgesel ihracat merkezi yapmayı hedefliyor. Şirket, Camacari fabrikasına 5,5 milyar reais yatırım yapıyor ve bu yıl 180 bin araç üretilmesi bekleniyor. Ayrıca, 2026'da Brezilya'da 200 bin araç satış hedefinin 150 bini bu fabrikadan karşılanacak.

Temmuz ayında BYD, Brezilya'da 23 bin 465 araç satarak dördüncü sıraya yerleşti ve %9,1 pazar payı elde etti. Dolphin GS modeli ise 5 bin 861 satışla perakende pazarında ilk sırada yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Brezilya, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Otomobil BYD, Brezilya'da Yeni Hibrid Model Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü
Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu
Danimarka’da askerlik 11 aya çıkarıldı Danimarka'da askerlik 11 aya çıkarıldı
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı
İtalya’da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı İtalya'da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı

16:39
Batman’daki mezarlık katliamında yeni gelişme Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
Batman'daki mezarlık katliamında yeni gelişme! Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
16:36
Şamil Tayyar duyurdu İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:55
Pes dedirten görüntü Bir insan kendine bunu neden yapar
Pes dedirten görüntü! Bir insan kendine bunu neden yapar?
15:33
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu’nu mest eden anons
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 18:10:00. #7.12#
SON DAKİKA: BYD, Brezilya'da Yeni Hibrid Model Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.