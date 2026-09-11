BYD, Malezya\'daki Tanjung Malim fabrika planını iptal etti

Çinli otomobil devi BYD, Malezya'da kendi montaj fabrikasını kurma planından vazgeçti. Şirket, ülkedeki üretim hedeflerine ulaşmak için yerel bir ortakla ileri düzeyde görüşmeler sürdürüyor.

BYD Malezya Genel Müdürü Jacob Ma, kararı dün düzenlenen basın toplantısında duyurdu. Perak eyaletindeki Tanjung Malim'de fabrika kurma planı ilk olarak Ağustos 2025'te açıklanmıştı. Ma, "Yanlış anlaşılmaları gidermek için belirtelim: Tanjung Malim tesisi hayata geçirilmeyecek" dedi.

Otomotiv üreticisi şu anda, "BYD gereksinimlerini karşılayabilecek ve yerel montaj operasyonlarımızı tamamen destekleyebilecek kapasite ve yeteneğe sahip" köklü bir yerel şirketle çalışıyor. Ma, görüşmelerin çok ileri aşamada olduğunu ve belgelerin tamamlandığını, her şey bitince resmi duyuru yapılacağını söyledi.

The Edge, Mart ayında BYD'nin Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın koşullarını kabul etmemesi nedeniyle Tanjung Malim planlarının tehlikeye girdiğini yazmıştı. İddiaya göre anlaşmazlık noktalarından biri, yerel olarak monte edilen araçların yüzde 80'e kadarının ihraç edilmesi şartıydı. Ma, tesisin neden rafa kaldırıldığı sorusuna doğrudan yanıt vermedi; yalnızca BYD kültürünün "uzun vadeli keşifler" üzerine kurulu olduğunu söyledi.