Çin, Avustralya'nın EV Pazarında Lider Oldu

2019'da Çin, Avustralya'nın araç pazarında küçük bir oyuncuyken, yedi yıl sonra en büyük tedarikçi konumuna yükseldi. Özellikle elektrikli araçların (EV) %80'ini sağlayan Çin, petrol fiyatlarındaki artışla birlikte EV geçişini hızlandırdı. Bu durum, Avustralya'nın enerji güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadelesi için olumlu ancak yetkililerin daha iyi veriye ihtiyacı var.

Avustralya'nın kendi otomotiv endüstrisi sona erdikten sonra veri toplama azaldı. Mevcut veriler, Çin yapımı EV'lerin farklı tasarım standartlarına sahip olduğunu ve şebekeye güç sağlama potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Plancıların, EV'lerin yerini, şebeke bağlantısını ve kullanımını bilmesi gerekiyor. Ayrıca, veri güvenliği ve ulusal güvenlik endişeleri de yönetilmeli. Eski Motorlu Araç Sayımı'nın geri getirilmesi, planlamayı iyileştirebilir.