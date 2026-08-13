Çin\'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Dönüşümü

Çin'deki elektrikli araç dönüşümü, akaryakıt istasyonlarını da değiştiriyor. Sinopec, BYD ile yaptığı iş birliği kapsamında Şanghay'daki bir benzin istasyonunu elektrikli araç şarj merkezine dönüştürdü. Benzin pompaları ve yer altındaki yakıt tankları sökülürken, yerlerine 1500 kW'a kadar güç sunan ultra hızlı BYD Flash Charging sistemi kuruldu.

İstasyonda altı adet T şeklinde şarj ünitesi bulunuyor. Her ünitede iki kablo olduğu için toplam 12 araç aynı anda şarj edilebiliyor. Ünitelerin yerleşimi eski benzin pompalarının düzenini koruyor. BYD'nin ikinci nesil Blade bataryasını kullanan uyumlu araçlar, yüzde 10'dan yüzde 70'e yaklaşık 5 dakikada, yüzde 10'dan yüzde 97'ye ise yaklaşık 9 dakikada dolabiliyor.

Bu yüksek şarj hızı için doğrudan şebekeden 1500 kW çekmek gerekmiyor. BYD, şebeke ile araç arasına batarya depolama sistemi yerleştiriyor. Her şarj ünitesi, 169-185 kWh kapasiteli dört Blade LFP batarya paketiyle destekleniyor. Şebekeden yaklaşık 100 kW çekilerek bu bataryalar dolduruluyor. Araç şarjında depolanan enerji kısa süreliğine 1500 kW'a kadar güç sağlıyor ve ekstra şebeke yatırımına gerek kalmıyor. Aynı bataryalar elektrik kesintilerinde yedek enerji kaynağı olarak da kullanılabiliyor.

İstasyonda şarj altyapısının yanı sıra Sinopec'in 24 saat hizmet veren insansız Easy Joy mağazası ve sürücüler için dinlenme alanı bulunuyor. BYD ile Sinopec arasındaki iş birliği 2024 ortasında başladı. Sinopec'in Çin genelinde 30 binden fazla akaryakıt istasyonu var ve 14 binden fazla şarj/batarya değiştirme istasyonu işletiyor. BYD ise Flash Charging ağını hızla büyütüyor; mayıs sonunda 6 binden fazla istasyona ulaştı ve 2026 sonuna kadar 20 bin istasyon hedefliyor.