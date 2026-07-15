Çin'de Elektrikli Araçlarla Ulaşımda Petrol Fiyatlarına Direnç - Son Dakika
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Çin'de Elektrikli Araçlarla Ulaşımda Petrol Fiyatlarına Direnç

15.07.2026 11:41
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Hürmüz Boğazı'ndaki petrol dalgalanmaları, Çin'deki elektrikli taksi ve yolculuk paylaşımını artırıyor.

Hürmüz Boğazı kaynaklı petrol fiyat dalgalanmaları küresel piyasaları etkilerken Çin, ulaşım sektöründeki dönüşüm sayesinde bu şoklara karşı yeni bir koruma alanı oluşturuyor. Elektrikli taksilerin yaygınlaşması, düşük maliyetli elektrikli araçların artışı ve yolculuk paylaşımının büyümesi, yüksek petrol fiyatlarının etkisini sınırlıyor.

Çin'de taksi ve yolculuk paylaşımı kullanımı, petrol fiyatlarının yükseldiği dönemde hız kazandı. Mayıs ayında bu hizmetlerle gerçekleştirilen toplam sefer sayısı 3,05 milyara ulaştı. Benzin fiyatları artarken taksi ve uygulama tabanlı ulaşım ücretleri geriliyor. Ekonomik koşullar nedeniyle daha fazla sürücünün sisteme katılması ve elektrikli araçların sağladığı düşük işletme maliyetleri, fiyat rekabetini artırarak yolcu talebini destekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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